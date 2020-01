Lõppe: teenuse kätte­­saadavus ei ole halvenenud

2018. aastal sai pediküüriteenuse toetusest ühekordne toetus, mille soovijad pidid vallas eraldi avalduse tegema. Kas see on muutnud teenuse kätte­saadavuse abivajajatele halvemaks?

Hiiu Lehe poole pöördus Maie (nimi muudetud), kes on kasutanud valla poolt pakutavat pediküüriteenuse toetust. Teenuse kättesaadavus valmistas talle tegelikult muret juba 2017. aasta lõpus, kui oli teada, et tulevast aastast hakkab kehtima muudatus.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: pediküüriteenus, toetus