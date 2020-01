Libe tee

Eelmisel neljapäeval juhtus libeduse tõttu Kärdla–Käina maanteel mitu liiklusõnnetust. Toimetuseni on jõudnud infot, et Kärdla–Käina vaheline uus teelõik ongi alailma libe, mitte ainult külmaga vaid ka vihmaga. Kas selleks on mingi põhjus, et see teelõik libedam on? On see tee tehnoloogiliselt kuidagi teistsugune või on asi lihtsalt asukohas?

Vastab Maanteeameti lääne teehoiuosakonna korrashoiu projektijuht Marika Koppel: Maanteeamet ja teehoolde partnerid lähtuvad teehoolde tegemisel riigiteedele kehtestatud seisundinõuetest, kus on ära määratud aeg, mille jooksul peab teehooldaja tegema libeduse- ja lumetõrje. Seisundinõuetega saab tutvuda siin https://www.mnt.ee/et/tee/teehoole/talvine-teehoole.

Kärdla–Käina maanteele on kehtestatud talihoolde seisundi­tase 2, see tähendab, et libeduse tõrje peab olema tehtud kaheksa tunni jooksul pärast libeduse tekkimist. Teehooldaja patrull fikseeris neljapäeva hommikul, et on libeduse tekkimise oht ning kell 7.30 alustati ennetavat libedusetõrjet. Hooldeauto jõudis Kärdla–Käina maanteele kell 8.20.

2014. aastal rekonstrueeriti Kärdla–Tubala lõik, kuhu ehitati uus kate. 2019 tehti seal korduspindamine, mis tagab katte säilimise, moodustab kulumiskihi ja parandab teega haardumist.

2016. aastal rekonstrueeriti Tammela–Ristivälja lõik, kuhu ehitati uus asfaltbetoonkate. Värskel asfaltbetoonkattel võib intensiivsema saju korral kergemini tekkida libedus kui pinnatud kattel.

Praegustes ilmastikuoludes võib tihti tekkida olukordi, kus sajab, temperatuur langeb miinuskraadidesse ja tee muutub väga lühikese aja jooksul libedaks. Muutlikes oludes (saju ajal ning libeduse tekkimisel) tuleb valida teeoludele vastav sõidukiirus ja ohutu sõidustiil, et vältida õnnetusse sattumist.

