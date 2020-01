Külavanemad tuleks kaasata osavallakogu tasandil

Uurisime Hiiumaa vallavolikogu fraktsioonidelt, mida arvavad nemad neljapäevasel kohtumisel reformierakondlastega välja käidud ideest, et külavanemad võiks asendada osavaldade süsteemi.

“Arvan, et siin on tegemist sõna või mõttevääratusega. Mina ei ole küll varem kuulnud, et osavallavanema asemel tegutseks küla­vanem,” ütles Hiiumaa valla volikogu esimees valimisliitu ühine Hiiumaa kuuluv Aivar Viidik.





Sildid: külavanemad, Osavallavanem, Reformierakond