Kui arsti asendab ekraan

Hiiumaa saab juba kevadel uue perearsti. Meil läks pööraselt hästi, et peagi pensionile siirduva doktor Hiiemetsa 1900 inimesega nimistu võtab aprillist üle doktor Jüri Viidebaum. On tõeline õnn, et ta tahab Hiiumaal perearstina töötada.

Kuid see on üksnes väike võit pika maratoni vahefinišis. Probleemid sellega ei kao. Juba praegu on pensionieas või sinna kohe-kohe jõudmas teisedki Hiiumaa arstid. Keegi ei tea, kas neilegi suudetakse asemikud leida.

Haapsalus ei suudetud. Ligi 1800 Haapsalu inimesel tulebki nüüd harjuda uutmoodi ravimisega – pensionile jäänud tohtri asemel hakkab patsiente läbi videosilla ravima arst rohkem kui 100 kilomeetrit eemal. Seda põhjusel, et terviseameti konkursid kukkusid läbi. Keegi ei tahtnud sinna arstiks minna. Kord nädalas käib Haapsalus vastuvõtte tegemas siiski ka perearst mujalt. See on häda­lahendus. Kas Hiiumaalgi tuleb selline lahendus kasutusele võtta, näitab aeg.

Haapsalu värske kogemuse valguses on rõõm tõdeda, et Hiiumaa haiglasse jätkub palju tublisid tegijaid. Tänases lehes räägib oma tööst ämmaemand Ruth Esta. Ta ütleb: “Usaldan oma personali siin ja tulin ka ise siia sünnitama. Ma ei oleks tahtnud seda mitte kuskil mujal teha, kõige vähem mõnes suures haiglas”.

17. jaanuar 2020