Kinni ja lahti

Swedbank teatas sel nädalal, et Kärdla kontorisse saab edaspidi eelneval kokkuleppel. Ust niisama lahti ei hoita, sest kliente käib vähe. Aasta lõpus sulges saarel päriselt uksed telefonioperaatori Elisa kontor. Juba mõnda aega ei ole saarel enam Tele2 ega SEBpanga kontorit.

Kuu alguses tundis Eesti Päevalehe vahendusel hiidlastele kaasa isegi peapiiskop Urmas Viilma. “Nemad peavad maailmakuulsas

e-riigis oma lapse elukoha aadressi panga­andmetes muutmiseks kulutama peaaegu kogu tööpäeva, et sõita praamiga mandrile, Haapsallu, kus asub neile lähim SEBpanga kontor,” kirjutas ta. Ja tõepoolest, nii ongi!

Samas on viimase aja kuum teema, et elu maapiirkondades välja ei sureks. Hiiumaal on sellega vist juba hiljaks jäädud? Isegi reformi­erakondlane Jürgen Ligi ütles eelmisel nädalal Hiiumaal käies, et kohas, kus ei ole vajalikke teenuseid, sinna ei tule ka noored. Teisalt on elu maapiirkondades tasapisi välja surnud just selle erakonna 17aastase valitsemis­aja jooksul…

Positiivne uudis on, et Samaaria hooldekodu arengu heaks investeeriti 86 000 eurot. Tohvri hooldekodu juurdeehituse ehitus­hange lõpeb jaanuarikuuga. Tore, et eakate eest hoolitsetakse ja nende elutingimusi parandatakse.

Esmaspäeval lõppenud Hiiumaa spordi­keskuse hankele laekus kaks pakkumist. Hoiame pöialt, et hange õnnestuks ja ehitus algaks – spordikeskus on kahtlemata panus noorte heaks.

Veebruari algul tuleb Hiiumaale keskkonna­minister Rene Kokk, kes kohtub ka kohalike inimestega. Hea võimalus tal nööbist kinni võtta ning lageraiete ja metsavarguste kohta uurida.

Alles tuli uudis, et Vormsi sai võimaluse nõuda lageraie piiriks 2 hektarit. Ehk peaks sama Hiiumaalegi küsima? Muidu ongi meil varsti lage saar.

Margit Pruul on hea näide, kuidas saarele, kus nii mõnigi linnainimese jaoks enesest­mõistetav teenus puudub, leiab tee tubli inimene mandrilt. Lihtne tal pole, aga saab hakkama.

Ehk tuleb uusi elanikke veelgi ja ühes nendega tuuakse saarele tagasi ka teenused, mis siit vahepeal klientide nappuse tõttu ära viidud.

24. jaanuar 2020