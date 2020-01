Keda eelistada?

Andsin töötajatele teada, et alustame puhkuse ajakava koostamisega. Juba on kogunenud palju avaldusi ja soove töötajatelt, kellel on väikesed lapsed. Mida nüüd teha? Kuna neid avaldusi on nii palju, siis kas ma võin need kõrvale jätta ja koostada ajakava nii nagu ettevõttele on parem, sest kõigi soove ju arvestada nagunii ei saa, sest paljud puhkusesoovid on ettevõttele kõige kiiremal ajal?

Vastab tööinspektsiooni ennetusosakonna nõustamis­jurist Greete Kaar: Töölepingu seadus loetleb töötajaid, kellel on õigus nõuda põhipuhkust neile sobival ajal. Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal on: 1) naisel vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehooldus­puhkust; 2) mehel vahetult pärast lapsehooldus­puhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal; 3) vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last; 4) vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, – lapse kooli­vaheajal; 5) koolikohustuslikul alaealisel – koolivaheajal.

Need töötajad on eelistatud isikud, kelle soovidega peab tööandja puhkuse ajakava koostamisel arvestama. Ehk kui nad avaldavad soovi kasutada puhkust teatud perioodil, peab tööandja need puhkused märkima puhkuse ajakavasse. Oluline on meeles pidada, et tööandja peab soovidega arvestama üksnes juhul, kui töötajad avaldavad soovi puhkuse ajakava koostamise hetkel. Hiljem nende soovidega arvestama ei pea.

Kui nende eelistatud isikute puhkusesoovid langevad ühele ajale ning tööandjal on keeruline tööd korraldada, võiks töötajatega puhkuse kasutamise aja suhtes läbi rääkida – ehk on keegi nõus oma puhkuse aega muutma. Siiski, kui töötajatega kokkuleppele ei saa, peab tööandja arvestama töötaja sooviga ning korraldama tööd teisiti (nt palkama selleks ajaks lisatööjõudu).

Juhin tähelepanu asjaolule, et puhkuse osadeks jagamine käib üksnes poolte kokkuleppel. Seega, kui töötaja soovib kasutada üksnes mingit osa oma põhipuhkusest näiteks juunis, siis tuleb see tööandjaga eraldi kokku leppida. Tööandjal on õigus osadeks jagamisest keelduda ning töötaja peab kasutama kogu oma põhipuhkust ühe osana.

