Jooksjad ede­tabeli esikümnes

Marathon100 portaal koostas 2019. aasta tulemuste põhjal Eesti jooksu­aasta andmebaasi, kus on võimalik distantsi ja vanuse­klassi kaupa kiireimaid jooksjaid ritta seada.

Hiiumaa jooksjad jõudsid samuti kõrgetele kohtadele. Nii on sprinterite arvestuses Marcus Mäll kolmel distantsil esikümne piirimail.

100 meetri jooksus asub Mäll täpselt 11 sekundiga kümnendal kohal. Ede­tabelit juhib ajaga 10,56 Marek Niit.

Poole pikemal distantsil on Mäll 11. kohal tulemusega 22,71 sekundit. Möödunud aastal läbis 200 meetrit kõige kiiremini, 21,15 sekundiga Ken Mark Minkovski.

Staadioniringi läbis Mäll ajaga 50,10 ja lõpetas sellega hooaja esitosina. Kiireim oli Rivar Tipp, kelle 400 meetri ajaks mõõdeti 47,61 sekundit.

Samas on Hiiumaa noormees sprinterite seas noorim ning sünniaastaga 2002 kõik omavanused ja nooremad selja taha jätnud. See annab lootust järgmised hooajad edetabelis juba esikümnesse jõuda.

Kesk- ja pikamaajooksus on Eesti tipus suvehiidlane Mark Abner, kes lõpetas hooaja kümnendana 800 meetri distantsil ajaga 1.56,07. Samas kilomeetri läbis Abner tulemusega 2.30,90 ning sellest suutis olla kiirem vaid kolm meest. Parimana Kaur Kivistik ajaga 2.23,40.

1500 meetri jooksus on Abner hooaja kokkuvõttes kuues ajaga 4.00,90. Edetabelijuhiks Olavi Allase ajaga 3.47,94. Allase läbis staadionil ka 3000 meetrit kõige nobedamalt, tema ajaks mõõdeti 8.20,07. Samas kui Abner oli neljas ajaga 8.39,83.

10 000 meetrit on kõige pikem distants, mida staadionil joostakse. Väljaku­ringil läbis Abner selle vahemaa ajaga 31.13,41. Maanteejooksus suutis ta seda aga ajaga 30.44. Mõlemas arvestuses on ta hooaja edetabelis kolmas.

Hiiumaa juurtega Kenny Kivikas on maanteejooksu hooaja edetabelis 11. ajaga 31.56.

Poolmaratoni edetabelis leiame Abneri üheksandalt realt ajaga 1.11.50, kui parim on Tiidrek Nurme ajaga 1.04.23.

Naiste poolmaratoni edetabelis mahub esisajasse meie Anni Kingsepp, kes on 54. kohal tulemusega 1.34.43. Kiireima aja jooksis Jekaterina Patjuk, kelle aeg 1.18.58 on absoluut­arvestuses ehk meestega kõrvutades aasta 53. resultaat.

Kokku on edetabelis 4992 poolmaratoni tulemuse kirja saanud jooksjat. Sprindidistantsidel on edetabelis umbes 1500 ja keskmaajooksudel üle 15 000 jooksja.

Hergo Tasuja

Sildid: jooksu­aasta, Marathon100