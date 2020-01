Hørsholmi arboreetumis 1.

Üheks sügisese Taani reisi peamiseks ajendiks oli Hørsholmi arboreetum. Kirjelduste ja nimekirja järgi tundub see õige liigirikas puudekogu olevat, Taani ehk üks esinduslikumaid.Suur on Hørsholmi arboreetum tõepoolest. Nõnda, et päev napiks jäi ja uuemasse geograafilisse ossa me ei jõudnudki. Päris palme ja muud taolist eksootikat, nagu Kopenhaageni botaanika­aias, siit siiski ei leia. Kuigi jah, meie mõistes ajab üks uhkem eksoot teist taga – seda võimaldab mahe mereline kliima. Võtta või too uhke kõrge liibanoni seeder sissepääsu lähedal või paari­meetrine pikkade kitsaste igihaljaste lehtedega kukerpuu – Berberis gagnepainii.

