Hiiu Lehe peatoimetaja saab presidendilt teenetemärgi

Poliitiline avaldus Mulle hullult meeldib, kui rahvas saaks loa oma pension juba enne surma laiaks lüüa. Miks peab vägisi koguma? Raha on tühine s..t ja kui sul on mõistus peas, võid sa seda igas vanuses juurde teha. Õppige uusi asju, armastage oma perekonda, hoidke oma tervist. Mis sa oma pensioniga tegid? - tegin pruudile välja. - ostsin ühe oma lapsepõlve bemmi. - puurisin 300m sügavuse kaevu suvilasse. - ehitasin stuudio. - tellisin 50 000 kuuseistikut. Kõik lahedamad laused, kui et võtsin elu lõpus pisikeste juppidena välja, et läbi alanduse ja häda ots otsaga kokku tulla. Elagu vabadus, mõtlemisvõime ja kogu selle eluvärgi eest ise vastutamine. Tuleb äge!”

Veebikeskkonna kasutustingimused

OÜ Saaremaa Raadio väljaande Hiiu Leht veebikeskkonna lehekülgedel avaldatud materjalid (sh artiklid, fotod, blogi- ja foorumite sissekanded, kommentaarid jne) on Autoriõiguse seaduse tähenduses autorikaitse objektiks, mille kopeerimine ja levitamine ilma OÜ Saaremaa Raadio kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud.

Kahtluste vältimiseks olgu märgitud, et ilma OÜ Saaremaa Raadio kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta ei ole lubatud materjale tervikuna ega õigusaktidega lubatud mahtu ületavas osas kopeerida, avaldada ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha ühelgi füüsilisel ega elektroonsel andmekandjal, sealhulgas, kuid mitte ainult sotsiaalmeedias. Sealhulgas, kuid mitte ainult, on keelatud automaatne või mitte-automaatne materjali allalaadimine või muul viisil salvestamine või töötlemine, samuti materjali edasisaatmine mistahes kolmandale isikule, sealhulgas edastamine allalaadimiseks.

Materjalide vaba kasutamist ületavas osas (sealhulgas tervikuna) kasutamine, sealhulgas materjalide kasutamine mistahes kommertseesmärgil, on võimalik OÜ Saaremaa Raadio kirjalikul või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul, kui selleks on sõlmitud vastav litsentsileping.

Litsentsilepingu tingimuste ja litsentsitasu kohta täpsema informatsiooni saamiseks palume pöörduda Eesti Meediaettevõtete Liidu poole.