Esimeste päevade tühjus

Jõulude ja aastavahetuse möll ja melu on seljataga. Aasta esimeste päevadega kaasneb justkui tühjusetunne – pühad läbi, mis nüüd edasi… Võtame seepärast kergemalt ja pakume oma lugejale ajaviiteks horoskoopi… ja õnneks on jälle reede ja nädalavahetus.

Ükskord tuleb siiski jõulude ja aasta­vahetuse pidude lainelt siirduda tagasi argi­päeva ja tavalisse töörutiini. Üleminekut pikalt pühade­ajalt argipäeva ei tee kuidagi kergemaks praegused ilmad – klassikaline kehv suusailm, mis äkki ootab meid ees ka jaanipäeval? Mine sa tea.

Ärgem laskem end sellest hallist aasta­algusest heidutada. Juba veebruaris on meid ootamas maagilised kuupäevad 02.02.2020 ja 20.02.2020. Tavaliselt on nii erilised päevad populaarsed abiellujate seas. Ehk saame juba veebruaris kaasa elada uutele noor­paaridele ja kuulda lustakaid pulmaseltskondi Hiiumaal ringi sõitmas!

Päevad lähevad aina pikemaks. Päike on end aasta esimestel päevadel isegi näidanud – see lisab optimismi.

Õige pea on põhjust külastada Käina kanti, sest kauaoodatud Tuuletorn saab valmis aasta esimeses pooles. Juba 9. jaanuaril katsetatakse tornis asuvat Baltimaade kõrgeimat ronimisseina. Loodetavasti teeb selle kaasa ka meie mägedevallutaja Inna Lepik.

Suve aga saame tervitada juba uuel Kärdla Keskväljakul.

On, mida aastal 2020 oodata.

Ilusat uue aasta algust!

3. jaanuar 2020