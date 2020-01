Emmaste kool jäädvustab mälestused trükises

Emmaste kool kogub juubeli puhul õpilaste, õpetajate, töötajate ja teiste kooliga seotud inimeste mälestusi.Tänavu tähistab Emmaste kool oma 100. sünnipäeva. Selle auks annab kool välja mälestustest tulvil trükise. Meenutuste kogumiseks kutsub kool kõiki jagama mõtteid teemal “Minu Emmaste kool”.Emmaste põhikooli direktor Merje Kikas rääkis, et kirja­panduna elavad mineviku­killud edasi ning on kahju, kui inimesed lahkuvad ilmast koos toredate mälestustega. “Mälestused on väärtuslikud nii praegu kui ka saja aasta pärast ja nende abil kandub edasikooli ajalugu,” ütles ta.Kui tavaliselt kogutakse mälestusi jutukeste kujul, on seekord teretulnud ka muud žanrid, näiteks luuletused, dialoogid, anekdoodid ja videod. Oodatud on meenutused parimatest õpetajatest, kõige ägedamatest seiklustest, unustamatult heast koolitoidust ja kõigest muust, mis jagamist väärib.Ehkki algselt kuulutas kool välja, et mälestusi saab saata 1. veebruarini, otsustati anda rohkem reageerimisaega ja uus tähtaeg on 10. veebruar. Üleskutse kohta saab rohkem lugeda Emmaste põhikooli kodulehel. Meenutuste põhjal ilmuvat trükist saab oma käega katsuda ja lugeda 25. juulil, kui toimub kokku­tulek “Emmaste kool 100”.Lingi üleskutsele leiab ka Emmaste kooli kodulehelt www.emmaste.edu.ee

Annaliisa Post

Emmaste kooli vilistlane

