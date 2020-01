Digitaalsed hinnasildid peaksid jõudma veebruaris

Selver läheb Eesti esimese jaeketina kõigis kauplustes üle elektroonilistele hinnasiltidele. Hiiumaa Selverisse paigaldatakse need ilmselt veebruaris. Selverisse paigaldatakse ka LHV/Luminor pangaautomaat.Hiiumaa Selveri juhataja Krista Metsand kinnitas, et Selverites on tõepoolest alanud digitaalsete hinnasiltide paigaldamine. Hinnasilte paigaldatakse kauplustes graafiku alusel ja meie Selverisse jõuavad need veebruaris.





