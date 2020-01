Aeg mõelda tulevikule

Tänane Hiiu Leht on juhuse tahtel paljuski tulevikkuvaatav. Kõigepealt lähituleviku küsimused: milliseid investeeringuid vald tänavu plaanib ja kas osavaldade süsteemi peaks muutma. Läinud nädalal esindasid hiidlased kodusaart kolmes linnas toimunud messidel. Kes on see inimene, kes tulevikus Hiiumaale puhkama tuleb? Mida me talle pakkuda saame?

Lisaks lapsed: vestlesime kahe Hiiumaa perega, kus kasvab kolm last. Nad ütlevad, et kui üldse millestki puudust tunda, siis on need huviringid ja lasteväljakud.

Ent tasub mõelda kaugemalegi. Nii arutletakse arvamusküljel võimalike tuleviku­stsenaariumite üle. Kas aastaks 2035 on Hiiumaa pelgalt “rahvuspargistunud” saar, kuhu Suur-Tallinna rikkad puhkama tulevad? Või kõrguvad rannikumeres tuulikud? Või oleme leidnud oma niši roheenergia ja tööstuse valdkondades?

Arvamusloo autorid pakuvad välja, et tegelikult võiks kõik Lääne-Eesti oma­valitsused maha istuda ja kohalikega läbi rääkides paika panna kogu regiooni strateegiad. Seda nii energiamajanduses, turismi­arengus kui ka bioressursside kasvatamises-väärindamises.

On selge, et üksi rapsides on suuri asju keeruline teha. Niisiis tundub mõistlik seljad kokku panna ja üheskoos tegutseda. Pealegi ei ole enam kaugel kohalikud valimised. Ehkki kohalike omavalitsuste valimised eeldavad juba eos üksi oma linnas või vallas tegutsemist ja vaid oma koduste probleemide üle arutlemist, võiks olla paras aeg asju suurema seltskonnaga arutada.

“Suur-Tallinna” realiseerumine on käega katsutav. Tallinn kõigi oma töökohtade ja “eliitkoolidega” kasvab muljet avaldava kiirusega. Kõigel muul, mis jääb Tallinnast väljapoole, on keeruline sellega konkureerida.

Ongi aeg endilt küsida, kas me tahame olla lihtsalt suurtallinlaste suvilate kogum või oma näo ja sisuga enesekindel saar. Kui jah, siis millise sisuga?

21. jaanuar 2020