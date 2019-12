Volikogu liikmed eeskujulikud jäätmesorteerijad

RAGN SELLS

Üheksalt juhuslikult valitud vallavolikogu liikmelt küsisime, kas nad jäätmeid sorteerivad ja mida arvavad uuest jäätme­korraldusest.Aega vastata leidis kuus voli­kogu liiget, kes kõik sorteerivad jäätmeid. Näiteks ütles volikogu liige Liisi Mäeumb­aed, et teema on talle väga südamelähedane ja loomulikult sorteerib nende pere jäätmeid.“Kas on veel keegi, kes seda ei tee?” küsis Mäeumbaed. “Mõistlik on ju need materjalid ja asjad välja sorteerida, mida saab veel millekski kasutada.”





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: jäätmed, jäätme­korraldus, sorteerimine