Vald ja TS Laevad jõudsid kokkuleppele

TS Laevad

Parvlaevaoperaator TS Laevad ja Hiiumaa vallavalitsus, kaasates Hiiumaa ettevõtjaid ja bussifirmat GoBus jõudsid parvlaevade uuel aastal kehtima hakkava sõiduplaani läbirääkimistega lõpule. Tulemus on, et uuel aastal toimub aastaringselt ühes suunas minimaalselt kuus reisi. Suve­perioodil, kõige tihedama graafikuga, on ühes suunas väljumisi 12. Uue sõiduplaaniga on mõlemal suunal aasta­ringselt muutumatult paigas neli väljumisaega, hooaja edenedes lisatakse reise nende väljumiste vahele.Jaanuarist aprillini on kahel päeva keskel toimuval väljumisel ühed ajad, mis seejärel suveperioodiks muutuvad 15–45 minuti võrra.Hiiumaa vallavanem Reili Rand ütles, et sõiduplaani koostamisel oli tõeline väljakutse erinevate osapoolte sõiduvajadustega ja samas vedaja tehniliste võimalustega arvestamine.Rand selgitas, et kui esialgne ootus oli töötada välja sõiduplaan, kus kuus reisi oleks paigas aastaringselt samadel aegadel, siis nüüd kokku lepitud variant on mõistlik kompromiss, et oleks võimalik suveperioodil väljumisi olemas­olevasse sõiduplaani vahele lisada ja talvel vähendada ilmastikust tekkivaid riske kogu graafiku nihkumiseks.Hiiumaa ettevõtjate vajadusi arvestades on aastaringselt paigas väljumised Heltermaalt kell 6.30 ja 20.30, et oleks tagatud sujuv kaubavedu. Samuti on aastaringselt paigas hommikused ja õhtused kaugliinibusside jaoks olulised väljumised: kell 8.30 Heltermaalt ning kell 10 ja kell 19 Rohukülast.Hiiumaa ettevõtjate liidu juht Arno Kuusk ütles, et erinevate osapooltega kahe kuu jooksul välja töötatud parvlaevade sõiduplaan on ettevõtjatele sobilik.Piletimüük on juba avatud kuni 29. märtsini 2020. Lähiajal lisandub ka võimalus osta põhiväljumistele pileteid järgmise aasta lõpuni.

Sildid: sõiduplaan, TS Laevad