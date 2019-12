Vajame veel üht perearsti?

Lapuan Sanomat

Hiiumaa vallavolikogu selle aasta viimasel istungil ütles valla­vanem Reili Rand, et soovist pensionile minna on teatanud Käina perearst Ülo Lember. Käinasse perearsti leidmiseks kuulutab terviseamet välja konkursi.Käinas jätkab perearstina Marje Vann, kelle nimistus on 979 patsienti, pensionile mineva Lemberi patsientide nimekirjas on 861 inimest.







Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.