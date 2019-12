Uus vastsündinute elustamislaud abiks igal sünnitusel

Hiiumaa sünnitus­osakonda jõudnud vastsündinute elustamis­laud on juba rakendust leidnud.Elustamislaud on Hiiumaa haigla ämmaemanda Ruth Esta sõnul pisut eksitav nimetus, sest see pole mõeldud ainult imiku elustamiseks, vaid leiab rakendust igal sünnitusel. Näiteks on laual soojendus­lamp, mille all imikul on peale sündi hea olla. Samas oli sel nädalal juba laual vaja ühte vastsündinut ka elustada.





