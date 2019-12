Uus lisalaev kolme aasta pärast

Reedel olid Hiiumaa ja Saaremaa valla esindajad kutsutud kohtumisele ministriga, kus ministeerium tutvustas võimalikke alternatiive saarlaste suurema sõidunõudluse lahendamiseks.

“Soovisin näha, millist laeva eelistavad saarte elanikud ning võtsime vastu ühisotsuse, et nii Saaremaale kui Hiiumaale on parim uue laeva ehitamine,” ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas kohtumise järel.

Sisuliselt andis minister Taavi Aas Saaremaa ja Hiiumaa esindajatele valida, kas nad saavad kümme aastat vana laeva, mis nende vajaduste järgi ümber ehitataks, juba järgmiseks suveks, või kannatavad 2022. aasta sügiseni ja saavad päris uue laeva, mis spetsiaalselt neile ehitataks. Saarlased valisid viimase variandi.

“Põhiküsimus on see kindlasti saarlastele, kuna lisalaeva eesmärk on aidata kaasa Saaremaa liini suurema üleveonõudluse lahendamiseks,” ütles kohtumisel osalenud valla­vanem Reili Rand. “Hiiumaale annab uus laev kindluse pigem eriolu­kordades, näiteks kui mereveetase liiga madal.”

Uue laeva eelisena nimetas vallavanem, et selle saab kohe ehitada mõlema liini vajadustest lähtuvalt: “Seetõttu on investeering ka mõistlikum, samuti pole vähe oluline, et uus laev on keskkonnasõbralikum.”

“Kohtumisel tõdeti, et teatud üleveo tippaegu ei pruugi lahendada ka järgmine lisalaev, aga üldjoontes on ju parvlaevaühendus mõlema suursaarega parem kui kunagi varem ning Saaremaa vallajuhid kinnitasid, et kolm suve saadakse hakkama seniste lahendustega kui selle nimel tuleb parem lahendus,” vahendas valla­vanem.

“Saarlased on olemasoleva praamiühendusega pigem rahul. Tipphooajal on küll järjekordi, kuid need ei ole midagi ületamatut. Pigem räägime hea teenuse viimisest väga heaks,” märkis Saaremaa vallavanem Madis Kallas pressiteate vahendusel. “Vaadates viimaste aastate praamiühendust ja lahendusi, pole kindlasti probleemiks Saaremaa kogu­konnale, et uus praam tuleb liinile kolme suve pärast.”

“Tunnustamist väärt on, et ministri poolt olid laua taha kutsutud mõlema suursaare esindajad, et vaadata parvlaevaliiklust tervikuna,” lisas Reili Rand.

