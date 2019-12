Tubli vabatahtlik saab tunnustuse

Homme, 7. detsembril annab “Märka vabatahtlikku” patroon, Eesti vabariigi president Kersti Kaljulaid üle tunnustusi vabatahtlikele. 114 esitatud vabatahtliku seast osutus valituks ka üks tubli hiidlane, Emmaste vaba­tahtliku päästekomando eestvedaja Aare Ernes.Esitluskirjas märgitakse, et Aare Ernes on Emmaste vaba­tahtliku päästekomando asutaja ja eestvedaja alates selle loomisest1995. aastal: “Aastakümnete jooksul on Aare ja teiste vabatahtlike päästjate hindamatu panus loonud kogukonna jaoks olulise turvatunde. Aare suureks kireks on aga alati olnud meri ja kalapüük, tema eestvedamisel on rajatud koguni kaks sadamat – Sõru ja Tärkma. Ka Sõrul peetavad jaani­tuled said alguse just Aare eestvedamisel ja on nüüd tuntud üle kogu Eesti. Aare Ernes on aastakümneid olnud Emmaste kogukonna entusiast ja eestvedaja, tema isiklik eeskuju ning altruistlik ja ennastsalgav panus kogukonna hüvanguks väärib parima vabatahtliku tunnustust.”Eesti Külaliikumise Kodukant vabatahtlike tunnustussündmus toimub Harjumaal Sakus ning koostöös Vaba­ühenduste liiduga, mis samas annab välja kodaniku­ühiskonna aasta tegijate preemiad.

Sildid: Aare Ernes, vabatahtlik