Transaviabaltika: Kärdla liinil lennanud 10 000 reisijat

Raul Mee

Regionaallende teenindav lennuettevõte Transaviabaltika teatas, et detsembri alguseks oli Kärdla liinil lennanud10 000 ja Kuressaare liinil 19 000 reisijat.Lennuettevõtte esindaja Rene Must märkis, et suursaarte vaheline lennuteenus on rahva poolt hästi vastu võetud ja seda toetavad ka kasvutrendis olevad reisijate arvud: “Oleme lennuteenust Kuressaarde ja Kärdlasse pakkunud 2016. aastast alates ja praegused reisijate arvud näitavad selgelt, kui nõutud on õhutransport suursaartele.”





Sildid: lennuteenus, Transaviabaltika