Sündide arv samas suurusjärgus

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti novembris Hiiumaal kuus sündi. Üheteistkümne kuuga kokku on Hiiumaal registreeritud 58 sündi.

Hiiumaa haigla juhatuse liige Riina Tamm ütles, et Hiiumaa haiglas on tänavu sündinud 51 last ja sel aastal on saarel oodata veel kolme lapse sündi. “Loodan väga, et sünnib ikka sama palju lapsi kui eelmiselgi aastal,” oli Tamm optimistlik. Mullu sündis Hiiumaa haiglas 55 last. Rahvastikuregistri ja haigla sündide arvud erinevad, kuna kõik lapsed, kes Hiiumaa elanikeregistrisse kantud, pole tingimata saarel sündinud.

2018. aastal registreeriti Hiiumaal 70 sündi, 2017. aastal 63 sündi ja 2016. aastal 57 sündi.

