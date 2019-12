SDE volikogu valis esimeheks Eiki Nestori

Laupäeval Tartus kogunenud sotsiaaldemokraadid valisid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu uueks esimeheks Eiki Nestori.Nestor ütles saadetud pressiteate vahendusel, et tema käest küsitakse üha sagedamini, kui kaua Eestis see tsirkus veel kestab. “Olles küll tänase koalitsiooniga sügavas opositsioonis, on mul sellise küsimuse üle väga kurb meel, sest valitsus tapab rumalate ja ülbete otsustega inimeste usaldust omaenda riigi vastu,” ütles Nestor.Ühtlasi võtsid sotsid vastu avalduse “Valitsus tapab usaldust Eesti riigi vastu”, milles kritiseerivad võimuloleva valitsuse tegevust: “Inimesed tahavad oma riiki usaldada. Nad tahavad riiki, kus valitsus valitseb ja ei ründa ega ähvarda. Nad usaldavad riiki, kus valitsuse liikmed ei solva riigikogus rahva poolt valitud saadikuid ja seeläbi ka nende valijaid. Riiki, kus kodanikuühendused võivad vabalt koguneda, kartmata, et keegi neid segama või häirima tuleb. Riiki, kus erimeelsuste korral ei solvata presidenti, vähemusi, huvirühmi ja vaba ajakirjandust.”

