Robootikaring Emmaste koolis

Laupäeval toimub üleeestiline avatud teadusringide päev. Emmaste põhikoolis on sel puhul avatud robootikaring 6–17aastastele lastele ja nende vanematele.Väiksemad lapsed saavad kokku panna Wedo 2.0 robotit ja seda programmeerida. Vanemaid lapsi ootavad ees ev3 roboti programmeerimine, FLL ehk First Lego League võistluse missioonid ja tutvustus.Korraldajad selgitavad, et robotite liigutama panemine käib graafilises programmeerimiskeskkonnas, mis tähendab plokkide lohistamist ning õigesse järje­korda seadmist. Program­meerimine on põnev, aga ka kasulik järjestamis- ning probleemi lahendamis­oskuste arendamiseks.Avatud teadusringide päevale on oodatud kogu pere. Osalemine on tasuta, aga ringidesse on vajalik eelregistreerimine hiljemalt 4.detsembril. Registreeruda saab veebilehel www.teadus­huvi.ee/teadusringide­paevEsimese avatud teadusringide päeva korraldab Eesti teadushuvihariduse liit. Sellega soovitakse juhtida tähelepanu loodus-, teadus- ja tehnoloogia valdkonna huviringides õpitava olulisusele ning anda võimalikult paljudele lastele ja nende vanematele võimalus teadushuviringe avastada.Kokku avab oma uksed ligi 30 teadusringi üle Eesti ning valikus on mitmeid erinevaid tegevusi nagu robootika, matemaatika, programmeerimine, füüsika, loodusmatkad ja palju muud.

Sildid: avatud teadusringide päev, Emmaste põhikool