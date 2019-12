Raieõiguse kontrolliks seadusandlikku filtrit polegi?

Seda, kuidas Rootsis elava ja Hiiumaalt pärit 94aastase naise põlismetsa raieõigus liikus näiteks Mustvees elava vene nimega 24aastase mehe kätte, ei kontrollinud keegi. Asjaosalised väidavad, et see on väga keeruline kui mitte võimatu.Politsei andmetel jõuti metsa raiumiseni kolmanda müügitehinguga ning tehingud toimusid ajavahemikus juulist oktoobrini.





Sildid: Lembit Maamets, raieõigus