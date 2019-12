Prügisorteerijatele tasuta konteiner

Hiiumaa vallavalitsus jagab tasuta kolmeaastaseks kasutusperioodiks 900 konteinerit era- ja kortermajadele. Konteineri saamise eelduseks on ASiga Eesti Keskkonnateenused sõlmitud liigiti kogumise leping. See tähendab, et kinnistult hakatakse lisaks olmejäätmetele ära andma ka pakendi- ja biojäätmeid. Need, kelle kinnistul puudub kompostimisvõimalus ja kes annavad kodust ära lisaks puhastele pakenditele ka biolagunevaid jäätmeid, võivad vallalt taotleda kahte tasuta konteinerit. Biojäätmete jaoks sobivad vaid 0,08-, 0,14- ja 0,24kuupmeetrised mahutid. Kui hetkel olemasolevat konteinerit soovitakse väiksema vastu vahetada, võib vallalt saadud mahuti kasutusele võtta olmeprügi jaoks ja suuremasse hakata pakendeid koguma.

Sooviavalduse saab esitada kõikide osavaldade sekretäridele. Konteinereid jagatakse soovi avaldamise järjekorras, mistõttu tasub aegsasti osavallaga ühendust võtta. Saadaval on 0,08-, 0,14-, 0,24-, 0,36-, 0,66- ja 0,77kuupmeetrised mahutid. Sobiva suurusega konteinerid saab kätte Hiiumaa prügilast jäätmeveolepingu alusel alates 16. detsembrist.

