Pressisõbraks valiti Kersti Kaljulaid

ILMAR SAABAS

Eesti Meediaettevõtete liit valis teisipäevasel aastakoosolekul pressisõbraks vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi. Esmakordselt ei antud kellelegi pressivaenlase tiitlit.Kaljulaidi pressisõbraks valides rõhutasid peatoimetajad, et president on sel aastal jõuliselt vaba sõna eest seisnud ja pressivabadust kaitsnud. Ka on Kaljulaid aasta jooksul korduvalt avaldanud arvamust, et peab omavalitsuste eelarvete raha eest välja antavaid lehti turu solkijateks ja kohalike ajalehtede kahjustajateks.Pressivaenlase tiitel otsustati jätta välja andmata, kuna ühiskonnas on niigi palju vaenu ja lõhestamist, et hääletajad ei soovinud sellesse oma panust lisada.Pressisõpra ja -vaenlast valiti juba 26. korda. Esimest korda valiti pressisõber ja -vaenlane 1994. aastal. Pressi­sõbra valimisega soovitakse juhtida aastalõpule omaselt lõbusamas toonis avalikkuse tähelepanu sellele, kuidas avaliku elu tegelased suhtlevad ajakirjandusega ja seeläbi avalikkusega.Pressisõber saab auhinnaks nimelise ruupori, mille autor on metallikunstnik Ive-Maria Köögard.

Varasemad pressisõbrad: 1994 Mart Laar, 1995 Siim Kallas, 1996 Tunne Kelam, 1997 Paul Varul, 1998 Lennart Meri, 1999 Jüri Mõis, 2000 Ivar Tallo, 2001 Ingrid Rüütel, 2002 Allar Jõks, 2003 Mati Alaver, 2004 Marko Pomerants, 2005 Tõnis Lepp, 2006 Aadu Luukas (postuumselt), 2007 Juhan Kivirähk, 2008 Ivari Padar, 2009 Andres Arrak, 2010 Allar Jõks, 2011 Helve Särgava, 2012 Heili Sepp, 2013 Kristi Liiva, 2014 Andrus Ossip, 2015 Elmar Vaher, 2016 Karmen Turk, 2017 Tarmo Soomere, 2018 riigikontroll.

Varasemad pressivaenlased: 1994 Lennart Meri, 1995 Edgar Savisaar, 1996 Tiit Made, 1997 Robert Lepikson, 1998 Olari Taal, 1999 Lennart Meri, 2000 Toivo Jürgenson, 2001 Mart Laar, 2002 Heiki Kranich, 2003 Peeter Tali, 2004 Rein Lang, 2005 Andres Lipstok, 2006 Enn Pant, 2007 Andrus Ansip, 2008 Urmas Kukk, 2009 Rein Lang, 2010 Toomas Hendrik Ilves, 2011 Eesti Suusaliit, 2012 Kristen Michal, 2013 Rein Lang, 2014 Neinar Seli, 2015 Rein Kilk, 2016 Toomas Hendrik Ilves, 2017 Mihhail Korb, 2018 Aivar Rehe.

Sildid: Kersti Kaljulaid, Pressisõber