Politseijuht: Emmaste piirkonna elanikud on kriisidest teadlikud

PPA

Laupäeval harjutas Kärdla politseijaoskond ulatuslikku evakuatsiooni. Õppuse stsenaariumi järgi sai jaoskond ülesandeks korraldada evakuatsioon Emmaste külas. Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp ütles, et õppus sujus hästi, elanikud olid väga positiivselt meelestatud ja keegi pahane ei olnud. “Ukselt-uksele käies selgus, et Emmaste piirkonna elanikud on väga hästi teadlikud kriisidest ja kui vestlesime vajalikest toiduvarudest nädalaks, siis muret ei pea tundma ka selle pärast – enamikul on varusid piisavalt,” rääkis Raudsepp.

Sildid: evakuatsioon, Kärdla politseijaoskond, õppus, Orkaan14