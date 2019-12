Palade koolilastele jõulukingiks madalseiklusrada

Esmaspäeval avati Palade vana kooli­staadioni lähedal pidulikult kauaoodatud madalseiklusrada. See on esimene kaasavast eelarvest rahastatud projekt Pühalepa osavallas.Palade põhikooli juurest seiklusrajani, mis asub vahetult enne vana koolistaadionit, on mõneminutine jalutuskäik mööda metsarada. Kui kohale jõudsin, andis Valdo Kangur OÜst Seiklusring atraktsioonidele veel viimast lihvi.





Sildid: madalseiklusrada, palade