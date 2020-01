Oli hea aasta, uus tulgu parem

Lahkuvat aastat jäävad meenutama mitmesugused sündmused, nii head kui halvad, nii rõõmsad kui kurvad. Lappasime läbi terve aasta Hiiu Lehed, et vaadata, mida olulist sõelale jääb.

Aasta tegu 2019 on ilmselt kokkulepe, mis sündis sel aastal ja mille vilju saame maitsta 6. jaanuarist. Talvises parvlaevade sõidu­plaanis on siis jälle kuus põhireisi ehk kuus väljumist kummastki sadamast, mitte viis nagu viimasel paaril talvel. Rõõmu teeb, et kell 6.30 väljumine mõlemast sadamast jäi paika ja mandrilt tulijaile vana hea kella seitsmene. Eks need veerandtunnil väljumised ole esialgu harjumatud ja küllap on esialgu mahajääjaidki, aga eks me siis harjume ja usaldame, et Hiiumaa valla ja saare ettevõtjate poolt valiti parimad võimalikud sõidu­ajad, mida maanteeamet ja ja TS Laevad ka kuulda võtsid.

Aasta teoks, mille vilju samuti maitseme järgmisel aastal, on Hiiumaa valla ehitused: Kärdla-Paluküla kergtee sai valmis, pool­valmis on erihooldekodu ja Tuuletorn, alustatud on Kärdla keskväljaku põhjalikku uuendust, spordikeskuse hange on üleval ja Tohvri hooldekeskuse laienduse hange läheb kohe üles, Kärdla põhikooli hanget valmistatakse ette. Pole midagi öelda – võimas!

Kui suvel nurisesime, et keskväljaku ehitus lükkub, siis nüüd tuleb tunnistada – õnn, et lükkus. Ei kujuta ette, kui kõik see möll oleks käinud kuival ja kuumal suvel kui linn rahvast täis.

Uhke, et meie ettevõtjad avasid pealinnas Hiiumaa saatkonna ja hoiavad seda lahti nii pikalt, 7. jaanuarini, et jõuab veel vaatama minna.

Kärdla kiriku kaasajastamine on suurepärane saavutus. Kaasav eelarve ja ette­võtete külastused on valla ja arenduskeskuse edulood. Hiiumaa ametikool paistis silma õpirände, õhtuloengute ja koolitustega. Jätkuvalt kasvas laevareisijate arv, aga üle hulga aja näitas korralikku kasvu ka lennureisijate arv. Haigla sünnitusosakond jääb ja areneb.

Vana aasta õhtul olnule tagasi vaadates on igaühel meist võimalik seda nimekirja jätkata.

