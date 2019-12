Noorsportlased ootavad toetust Hooandjas

Väga häid tulemusi purjetamises näidanud noort purjetajat Jorgen Kuivoneni saab toetada jääpurjetamise võistlusteks vajaliku varustuse soetamisel. Hooandjate abiga soovib sportlane osta treeninguteks ja võistlusteks vajaliku jääpurjeka. Teisipäevaks oli Kuivoneni toetanud 35 hooandjat 1041 euroga ehk soovitud summast oli koos neljandik. Aega Jorgenit Hooandja keskkonnas toetada on 15. jaanuarini.

Veel saab Hooandjas toetada Hiiumaa spordikooli ratsutajaid, kelle jaoks on kavas Soo-Oru talli juurde ehitada sisehall. Praegu treenib tallis ligi 30 ratsutajat, suvel veelgi rohkem, lisaks käivad seal lapsed hipoteraapias. Aastaringselt pole väli­tingimustes võimalik treenida, kuna Eesti ilmad on väga heitlikud, sisehall aga seni puudub. Halli rajamiseks sai

OÜ Soo-Oru Tallid positiivse vastuse, et Leader programm toetab ehitust ligi 42 000 euroga. Vaja on katta ka oma­osalus, mis ainuüksi hoone puhul on 27 000 eurot. Hooandja platvormil soovivad ratsutajad koguda 25 protsenti vajalikust omaosalusest ehk ligi 7000 eurot. Aega Hiiumaa spordikooli ratsutajaid toetada on 14. jaanuarini.

Sildid: hooandja, Jorgen Kuivonen, purjetaja