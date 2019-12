Must kast hakkab valmis saama

Kärdlasse Pargi 3 kerkiv erihooldekodu hoone on väljastpoolt enam-vähem valmis ja juba põhjustanud kriitikatki – miks ikka nii must kast.“Sel on üks väga lihtne põhjus – selline oli arhitektuuri­konkursi võidutöö ja konkursi­žürii valis just sellise laudise,” vastas Hiiumaa sotsiaal­keskuse juhataja Riho Rahuoja. “Must värv võib-olla ei meeldi mõnele, kes on harjunud tibukollaste majadega, aga tegelikult on see väga efektne.”





Sildid: erihooldekodu, pargi 3, Riho Rahuoja