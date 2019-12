Muinsuskaitse täpsustab Hiiumaa raudtee asukohta

MART MÕNISTE

Mitmeid päevi sai koos muinsuskaitse­ameti kartograafia­nöuniku Kalle Langega rängatud Tahkuna metsades, et täpsemalt panna paika Hiiumaa kitsarööpmelise militaarraudtee kulgemisi.Hilissügis on selleks parim aeg, sest rohi on madalaks vajunud, puudelt lehedki langend.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: militaarraudtee, muinsuskaitse­amet, Tahkuna