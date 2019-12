Mis on Matamängude Päev?

99Math

Matamängude Päev on õpilastele mõeldud rahvusvaheline matemaatikavõistlus, mis toimub juba neljapäeval, 5. detsembril.“Olen suurema osa oma elust olnud korvpallur, kelle jaoks polnud matemaatika varasemalt just südameasi,” räägib mängu looja Timo Timmi. “Ühel hetkel mõistsin, kui oluline on see õppeaine tulevikus tööturul. Seetõttu otsustasingi võtta olulised elemendid spordist, et muuta matemaatika noorte jaoks põnevamaks ja atraktiivsemaks.”Timmi loodud veebi­platvorm 99math aitab õpetajatel motiveerida õpilasi omandama teadmisi läbi mängu. Matamängude Päeval on osalema oodatud 1.–12. klassi õpilased ja osa võtavad võistkonnad üle terve maailma.Online-mänguareeniga saab liituda nutitelefoni või tahvelarvuti abil. Võistlevad viieliikmelised võistkonnad ja võistlus käib peastarvutamise kiiruse peale. Iga võistkond mängib kolm mängu, kokku 20 minutit.Õpetajad saavad õpilasi võistlusele registreerida 3. detsembrini veebilehel www.mathgameday.com/et

Sildid: Matamängud, matemaatikavõistlus