Meeleolukalt värviline jäljendamispidu Käinas

TAAVI TELLER

Playbox on juba aastakümneid olnud rahva­rohke ettevõtmine ja kooli­noorte seas populaarne – seda kinnitas ka möödunud nädala­vahetusel Käina kultuuri­keskuses peetud jäljendamispidu.Saali siseneja võtsid vastu sigin-sagin, sähvivad värvilised tuled, mõnus muusika ja veidrates kostüümides tegelased, kes jooksid lava taha viimast lihvi saama…Ja siis see algas. Õhtu­juhid Revo ja Tuuli kutsusid lavale esimese esineja. Eeskuju näitamiseks ja õpilaste julgustamiseks astusid lavale Käina kooli õpetajad ehk Vello Orumets saateansambliga, kelle vahetas välja ansambel Caater. Suurivaevu kui üldse, võis neis ära tunda soliidseid õpetajaid, kes tavaliselt klassi ees seisavad.Neile järgnenud 1. klassi esitus ansambli Laine looga “Tantsukingad” oli täis lusti ja esinemisrõõmu. Meeleolukas oli ka 4. klassi etteaste Boney M looga “Rasputin”, kuhu oli põimitud väga palju erinevaid liikumisi. “Osaleme alati kogu klassiga,” ütles klassijuhataja Karin Teemets, et igal lapsel on mingi anne “ja kui ta just matemaatikat hästi ei oska, siis ehk tuleb tal näitlemine hästi välja.”Palju tööd olid kostüümidega teinud 2. klassi õpilased. “Tegelikult valmisid need koostöös lapsevanematega,” selgitas klassijuhataja Anu Maasel. Üks lapsevanem tõi materjali, lapsed lõikasid kleep­paberist välja tähed ja kleepisid pluusi külge. Nii oligi terve lava täis poisse-tüdrukuid, kellel särgi peal kiri “suukool” ja laul, mille nad esitasid, oligi “Suukooli hambapesulaul”. Kuna laval oli nii hambapesu, tantsu kui rõõmu puhastest hammastest, tõi see 2. klassile Playboxi teise koha.Kolmanda koha tantsisid endale Daler Mehndi eksootilise numbriga “Tunak Tunak Tun” kolm noormeest, kes nimetasid enda tiimi Kaur ja Gäng.Esikohavääriliseks pidas žürii Käina huvikooli neiduderühma viimistletud etteastet Megan Trainori lauluga “Dear Future Husband”.Publiku lemmikuks kuulutati 9. klassi esitletud Nancy Sinatra “These Boots Are Made for Walking”.Esinejaid üle saare Käina oli esinema tuldud mujaltki. Väga ilusate ja läbimõeldud kostüümidega astusid rahva ette Palade kooli õpilased. Kärdla põhikooli 5.a klass tõi küla­kostiks ansambli Gipsy Kings loo. Kohal olid ka Kärdla Playbox 2019 võitjad ehk Hiiumaa gümnaasiumi 12. klass oma etteastega, mille saateks kõlas Michael Jacksoni “They don´t care about us”.Vaatajaid üllatasid veel Käina kooli vilistlased Black Velveti “Senjoritaga”. Suurimad üllatajad olid aga Käina kooli lapsevanemad, kes olid pannud kokku popurrii ja kaasanud ka lapsed. Maruline aplaus andis tunnistust, et see oli väärt etteaste.Õhtu jooksul jäljendati hulganisti kuulsaid staare, õpilasomavalitsuse liikmed olid valmistanud suupisteid, mida vaheajal nautida sai ja õhtu lõpuks olidki lauad tühjad. Emotsiooniderohke õhtu kestis ligi kolm tundi.Nüüd jääb veel loota, et korratakse 2005. aasta saavutust, kui Tartust Vanemuise lavalt tõi vabariikliku Grand Prix, oma vanuserühma võidu ja kostüümipreemia Käina trupp Wannabe. Ansambli The All-American Rejects” loo “I Wanna” saatel tantsisid tookord Tiina Kiislar, Agata Rosenberg, Kati Lipp, Jürgen Kitkas, Kaarel Teeääre ja Rauno Zubko, juhendaja oli Helgi Taelma.HELJA KAPTEINÜks publiku seast

Käina Playboxi toetasid COOP Hiiumaa, Hiiumaa Selver, MTÜ Hiiumaa kino, Roograhu sadam, Lemmi lillepood, Pääsukese lilleäri, AS Elisa Eesti, Käina spordi­keskus, Triinu Schneider, MTÜ Jääk ja Praak, Hiiumaa Noored Kotkad ja Kodutütred.

