Marutaudikahtlusega rebaselt jäi proov võtmata

Ivar Martin Voolaid

Kui jahimehed Valipele jõudsid, oli rebase­korjus kadunud ning marutaudikahtlust ei saa kinnitada ega välistada.Loodusfotograaf Ivar-Martin Voolaid pildistas laupäeval, 23. novembril Hiiumaal Valipe külas kummaliselt käitunud rebast. Hiljem fotosid töödeldes avastas ta, et rebase suu oli vahus. Järgmisel päeval oli samas kohas surnud rebane.





Sildid: marutaud, rebane