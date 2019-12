Mälumäng on pop ka noorte seas!

ERAKOGU

Google`i teadmised on head, kuid oma mälu ja silmaring veel paremad – nii võiks kokku võtta 27. novembril toimunud vabariikliku koolinoorte mälumängu piirkonnavooru võistluse.Kärdla põhikooli sööklasse oli kogunenud 22 põhikooli võistkonda kõikidest Hiiumaa koolidest ja 12 gümnasistide esindust, igas tiimis neli liiget. Kõike oli palju – võistlejaid, küsimusi ja hasarti.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: koolinoorte, mälumäng