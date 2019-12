Lapsed joonistasid toidukalendri

Tänavu sügisel küsisime Hiiumaa põhikoolide lastelt: mis on sinu lemmiktoit? Mida me sööme siin tuulisel saarel kevadel, suvel, sügisel või talvel? Kas maitset saab pildile panna?Emmaste, Käina, Kärdla, Suuremõisa ja Lauka lapsed igatahes teavad, mis on kohalik toit ja kuidas külade maitseid ja oma kodu joonistada. Laste joonistustest saigi kokku Hiiumaa 2020. aasta kalender. Kes soovib enda ja oma sugulaste-tuttavate laste kunstitöödega kalendrit järgmiseks aastaks seinale, saab selle Hiiumaa COOP poodidest ja muuseumi Pikast majast hõlpsasti osta.Sarnase kalendri oma külade maitsetest teevad ka Horvaatia, Küprose, Portugali ja Soome lapsed. Nende viie riigi külade toidutootjad on nüüdseks juba kaks aastat koos käinud tutvust tegemas üksteise toidu ja maitsetega. Tänavu augustis tõime partnerid ka Hiiumaale Kohvikutepäevale. Meie kohtumiste eesmärgiks oli uurida, kuidas saavad kohalikud külad kõige paremini oma kodukanti turundada. Kas laadad ja sellega kaasnevad sündmused võiksid olla põhjuseks, et külastajad tulla võiksid? Mida me saame teineteiselt õppida, et kohaliku toidu laat oleks huvitav ja ettevõtjale kasulik?LEADER koostööprojekti Rural Flavours / Külade maitsed 2018–2021 koostööpartnerid on Karhuseutu Soomest (juhtpartner); Hiiumaa Eestist; Bura Horvaatiast; Küproselt Lemesosi Arendusagentuur ja Paphose Arendusagentuur “Aphrodite”; Comarca Hispaaniast ja Torres Nuovos piirkond Portugalist.Täname laste juhendajaid: Eila Tõnisson, Luule Heiste, Helle Roht, Tiina Rahuoja, Tiia Palmiste ja Jaana Oman.REET KOKOVKINHiidlaste koostöökogu

Sildid: kalender, Laste joonistused