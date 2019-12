Kutse kontserdile: Sooja südamega sooja kirikusse

Kärdla kiriku renoveerimistööd on jõudnud sellesse järku, et sel aastal õnnestub esmakordselt juba soojas kirikus pidada jõulujumala­teenistus ja korraldada laupäeval, 14. detsembril jõulukontsert.

Samuti püsib lootus, et kogu kiriku renoveerimisprotsess õnnestub lõpetada üheetapilisena, lõpptähtajaga juuni 2020.

Selle eesmärgi täitmiseks on aga tarvis leida veel rahalisi vahendeid u 200 000 euro ulatuses. Teadmiseks, et kiriku renoveerimise kogu­maksumus on 1 miljon 50 000 eurot.

Siinkohal pöördun veelkord kõigi hiidlaste, Hiiumaa sõprade ja kolleegide, ettevõtjate poole: toetada tööde lõppjärgus oleva Kärdla kiriku renoveerimist.

Lisaks senistele toetustele on nüüdseks laekunud toetusraha Selveri poolt korraldatud heategevuskorjandusest Hiiumaa ja Rannarootsi Selverites, kus annetati kokku 3300 eurot ning Selveri enda toetus 10 000 eurot.

Kutsun kõiki hiidlasi ja Hiiumaa sõpru jõulukontserdile Kärdla kirikusse laupäeval, 14. detsembril algusega kell 17. Kontsert on tasuta, kohapeal on võimalus teha annetusi.

Kontserdil esinevad sopran Kristel Pärtna, tenor Oliver Kuusik ning Kärdla Põhikooli mudilaskoor dirigent Raili Kaibaldi juhatusel. Klaveril Piret Aidulo.

Annetusi saab teha ka KÄRDLA KIRIKU SA kontole EE772200221067568380 (Swedbank).

Enn Kunila

Kärdla Kiriku SA nõukogu esimees ja Hiiumaa Sõprade seltsi juhataja

Sildid: annetus, kärdla kirik