Külaelanikud hoolivad küll

Novembri algul avastati Luidja külas sisuliselt täiesti juhuslikult ulatuslik metsa­vargus, millega metsaomanikule tekitati varalist kahju hinnanguliselt 100 000 eurot.

Maalehe ajakirjanik Rein Sikk süüdistas oma loo pealkirjas külaelanikke: “Kogu küla vaatas pealt, kuidas 94aastast vanainimest päise päeva ajal rööviti”. See pealkiri tegi Luidja inimestele haiget.

Osavallavanem Üllar Laid rääkis, kuidas metsavargus välja tuli. Langist juhuslikult mööda läinud kohalik elanik arvas, et metsa raiutakse Rainer Jancise maal ja ta helistas talle. Jancis omakorda võttis ühendust osavallavanemaga. Laid käis kohapeal lanki GPSiga mõõtmas, helistas Jancisele ja rahustas teda, et metsa raiub naaber ja tema kinnistut ei puutu keegi. Kodus rääkis ta vennale, et Peedo kinnistu omanik raiub oma metsa. Vend Valdis, kes just eelmisel aastal oli omanikult küsinud, kas ta ehk müüks oma metsa, oli saanud vastuseks otsustava ei. Nii tekkis kahtlus, et äkki pole asi õige ja ta helistas Amanda Masti õepojale Ain Vooglale, kes oma­korda teavitas Rootsis elavaid sugulasi.

Rainer Jancise suur panus on, et tema kui tuntud inimene viis metsavarguse kohe meediasse, et see tähelepanuta ei jääks. Samuti valutab ta südant Hiiumaa metsade pärast ning on korraldanud kontserte, et probleemile tähelepanu juhtida.

Reedel pidasid Valgu seltsimajas koosolekut liikumise Kodukant inimesed ja ka seal tõusetus valus teema, mida küla­inimesed oleks teha saanud. Raied Hiiumaal on nii ulatuslikud ja raiutakse igal pool – võta sa kinni, kes suli, kes õige…

Üks võimalus ehk on – nimelt nõuab metsa­seaduse paragrahv 42, et uuendusraie korral peab omanik panema raie­kohas nähtavale kohale kogu raietööde tegemise ajaks teabe raietööde tegija kohta. Kui seda silti pole, on igaühel õigus helistada keskkonnainspektsiooni ja küsida, kes raiub.

Seekord oleks küll ametnikelt ilmselt tulnud vastus – paberil on kõik korras…

10. detsember 2019