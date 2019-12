Klintebakken: graniit ja liivakivi rinnutsi koos

Tapio Vares

Bornholm on geoloogiliselt üks ääretult põnev maalapp.Kaks kolmandikku saarest hõlmab aguaegkonna graniitide ja gneisside ala, mis kaua aega hiljem, 300 aastamiljoni eest laamade vastastikuses nügimises üles kerkis. Kolmandik saarest jääb sette­kivimitele. Nende valik on lai, ehkki lubjakivi leidub üpris vähe.Väga esinduslik on paari­kümne meetri kõrgune Kriidi ajastu lubjakivipank saare lõunarannikul Arnageris. Plaanisimegi sinna minna, ent ilm kiskus na kahtlaseks ja tõttöelda ei meelitanud võimalus seal lagedal rannal tuules ja vihmas koperdada.

