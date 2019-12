Kirik, haigla ja MTÜd saavad kokku 38 000 eurot katuseraha

Hiiumaale tuleb esialgse kava järgi 38 000 eurot regionaalseid investeeringuid ehk nn katuseraha, saajateks kaks sihtasutust ja neli MTÜd.Suurima kogusumma, 13 000 euroga toetas Keskerakond, 10 000 euroga Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE), 8000 euroga EKRE ja 7000 euroga Isamaa.





