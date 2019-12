Juba läks vaja!

Paar nädalat Hiiumaa haigla sünnitus­osakonnas olnud vastsündinute elustamis­lauda läks juba vaja! Järelikult väga vajalik asi, mille saime tänu Estravelile, Eesti sünnitus­majade toetusfondile ja Kanadas surnud vanaprouale, kes soovis oma pärandiga toetada Hiiumaal sündivaid lapsi.

Hiiumaal sünnib üsna vähe lapsi, aga seda olulisem on meile igaüks neist. Kaasaegsete seadmetega varustatud sünnitusosakond lisab emadele kindlust, et sünnitusabi on siin maailmatasemel.

Veel olulisem on Riina Tamme sõnum, et

20 aastat on räägitud sünnitusosakonna sulgemisest, aga ei kao see kuhugi – meil lihtsalt on seda väga vaja.

Sünnitusosakond on nüüdseks tõeliselt kaasaegne – remonditud, korras, mitmesuguste aparaatide ja seadmetega varustatud.

Seadmed inimesteta ei ole muidugi midagi väärt ja sellepärast on rõõm kuulda, et sünnitus­osakonna personal on kogu haigla kõige noorem ja äsja täienes uue noore ämma­emandaga.

Riina Tamm ütles, et neil on veel unistusi, mida realiseerida selleks, et emadel oleks veel kindlam tunne sünnitada just Hiiumaa haiglas.

