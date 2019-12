Ingel Julge lendab mööda ilma

Lennusaatja Ingel Julge (25) võiks veeta pühad mistahes maailma paigas, aga püüab jõuluks alati jõuda koju Hiiumaale.

2013. aastal Kärdlas gümnaasiumi lõpetanud Ingel on alati soovinud inimesi mingil moel aidata. Just see soov viis ta Tallinna Ülikooli õppima eripedagoogikat. See eriala on talle siiani südamelähedane, lennundus aga on teda paelunud lapsest saadik.

“Mäletan, kui vaatasin pea kohal lendavaid lennukeid ja mõtlesin, kuhu need küll lendavad, kes on need inimesed seal pardal. Sellega seostus vabadusetunne ja aastatega huvi lendamise vastu aina süvenes. Teadsin, et tuleb hetk mu elus, kui olen lennundusega mingil moel seotud,” räägib Ingel.

Nii otsustaski ta peale ülikooli lõpetamist järele uurida, mis on see, mis teda lennundusse tõmbab.

Pardateenindajana alustas ta 2017. aastal Nordicas, mis lendab peamiselt Euroopas, kuid ette on tulnud ka kaugemaid sihtkohti.



