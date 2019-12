Hundikoera rünnakus hukkus väike koer ja sai vigastada inimene

20. novembri õhtul ründas Kärdlas Tiigi tänaval hundikoer pisemat jalutusrihmas olnud koera ja tema omanikku – naine sai vigastada, tema koer suri hiljem.Eelmisel esmaspäeval avaldati hiidlaste sotsiaalmeedia grupis postitus kiire abi­palvega transportida koera rünnaku ohvriks langenud koer Tallinnasse intensiivravisse.





Sildid: Kärdla, koera rünnak