Hoia oma lemmikuid!

Novembri lõpus märkas loodusfotograaf Ivar-Martin Voolaid kummaliselt käituvat rebast Pühalepa osavalla maadel Valipe külas. Ta oletas, et tegu on marutaudis loomaga. Kahtlusi kinnitas see, et päev hiljem leidis ta surnud rebase. Kahjuks ei õnnestunud korjuselt proovi võtta, sest see oli kadunud enne, kui jahimees, kes selle veterinaaride kätte toimetama pidi, kohale jõudis.

Seega ei saa kinnitada, et marutaud taas liikvel on. Samas kahtlus siiski jääb.

Eelmisel nädalal levis sotsiaalmeedias uudis Kärdlas aset leidnud koerarünnakust, milles sai vigastada inimene ja hukkus koer.

Seda enam, et praegu ei saa sada protsenti kindel olla, et saarel taas marutaudi liikvel pole, tuleks oma lemmikutele rohkem tähelepanu pöörata.

Tänaval jalutades on nii koerale endale kui kaaskodanikele turvalisem, kui lemmik on jalutusrihmaga. Omanikul on nii kontroll oma looma üle ja ta saab takistada teda kedagi ründamast. Ka ei saa lemmik jalutuskäigu ajal plehku panna. Nii on ka väiksem tõenäosus, et ta mõne haige, näiteks kärntõves loomaga kokku puutub.

Lemmikloomad on ju ka pereliikmed. Hoolitseme siis nende eest nii, et kõigil oleks turvaline olla. Keegi ei soovi ju jõulude eel kurvastada oma lemmiku kaotuse üle või maksta rahatrahvi selle eest, et tema koer on kellelegi kahju tekitanud või veel hullem, haavu ravida.

