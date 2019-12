Heldeid annetajaid jagub

Nädalavahetusel oli hiidlastel tore võimalus annetada Toidupangale toitu ja Kärdla kirikule raha.

Sellest, kuidas läks kiriku annetus­kampaania, kirjutame järgmises lehes, aga toidu kogumise kampaania puudust kannatavatele inimestele oli edukas.

PM kirjutas aastal 2007 pealkirja alla “Piet, meie hollandlane”, et Piet Boerefijn tuli Eestisse 1992. aastal tudengina ja kirjutas Eesti üleminekuaja majanduses toimuvast oma magistritöö. Mahukas uurimus­töö tegi temast Hollandi parima Eesti eksperdi ning juba aastal 1993 tehti talle ettepanek Hollandi Kesk- ja Ida-Euroopa Fondide ühendusest rakendada oma teadmisi nende juures. Temast sai ühenduse Eesti projektide juht.

Hiiumaal on Hollandi fondide toel renoveeritud Kärdla eakate päevakeskus, Käina kaunite kunstide kooli, Hellamaa perekeskust, Puuetega inimeste koja ruume, aga korraldatud ka noortelaagreid, laagreid puuetega inimestele ja noortekeskuste sündmusi. Nende projektide kaudu jõudis Piet esimest korda saarele. Nüüdseks on ta siin palju ringi sõitnud ja tal on siin sõpru ja tuttavaid.

Toidupanga juht ütles, et ta ei tea, kas toiduabi vajajaid on Eestis rohkem või vähem, aga majanduslik ebavõrdsus Eestis on praegu palju suurem kui näiteks 10 või 20 aastat tagasi.

Tema jõulusoov Hiiumaa inimestele on: “Vaadake, kuidas elavad teie naabrid või inimesed teie lähedal. Ehk on neil palju lapsi või on nad eakad või puuetega inimesed – igal pool on inimesi, kes natuke abi vajavad. See võib olla väike abi, ei peagi olema midagi väga suurt.”

