FC Hiiumaa lõpetas hooaja pronksikohal

2019. aasta hooaeg algas esindus­meeskonnale raskelt ja rabedalt, sest noorendus­kuuri läbi teinud võistkond läks uuele hooajale vastu koguni üheksa uue noormängijaga, kes samaaegselt mängisid paralleelselt U17 eliitliigas treener Theimo Tülbi juhendamisel. Kõik üheksa noormängijat on MTÜ Hiiumaa Jalgpall kasvandikud, treeninud Kaupo Valtingu, Kaljo Pihlametsa, Jaanika Küttimi ja Mario Degtjovi juhendamisel ning nüüdseks jõudnud täiskasvanute võistkonda.Hooaja jooksul pidas esindusmeeskond kokku 22 kohtumist kodus ja võõrsil – 13 võitu, 3 viiki ja 6 kaotust. Väravate vahe seisuks jäi 51:39 meie kasuks. FC Hiiumaa parimaks väravakütiks oli paralleelselt U17 noorteliigas mänginud Indrek Nõulik. Kahe löödud väravaga oli ta kogu kolmanda liiga väravalööjate edetabelis väga tublil üheksandal kohal.Võistkonnal algasid mängud aprilli alguses ja hoolimata avamängu võidust 3:1 Pärnu JK Poseidon II üle, ei saanud hiidlased kuni juuni alguseni rohkem võidurõõmu tunda: kaotati neli mängu ning üks mäng mängiti viiki. Ilmselt nii kaua läks aega, et meie noormängijad harjuksid mängima kiirema tempoga ning raskemate ja rohkem ettearvamatute vastastega.Klubi tegevjuht Georg Linkov võttis tänavuse hooaja kokku nii: “Klubi tegi 2019. aasta hooajal oma arengus ajaloolise sammu. Nimelt liitusid FC Hiiumaa esindusmeeskonnaga poisid, keda oli selleks kaheksa aastat teadlikult ette valmistatud. Vaatamata nn üleminekuaastale saavutati tihedas konkurentsis kõrge koht ja anti vastastele selgelt signaal, et meiega peab eelolevatel hooaegadel veelgi rohkem arvestama.” Hooajal toimunud kõik 21 mängu tegi kaasa üks mängija – kaitsemängija Timo Vares. Ühe mängu vähem ehk 20 mängu hooaja jooksul tegi kaasa kolm: Indrek Nõulik, Tanel Klee ja Kert Kütt.Peatreener Mario Degtjov jäi hooajaga rahule: “Hooaja poole pealt saime koostöö noorte ja vanemate mängijate vahel käima – see oli võti paljudele võitudele. Poisid said ka väga hea karastuse järgnevateks hooaegadeks ja siit on nüüd vaja astuda üks samm edasi.”Võistkonna keskmise vanuse viis alla 2004 sündinud Kermo Platov. Staažikaim mängija on Georg Linkov, kes juba aastakümneid tagasi pallis teises liigas Hiiu Kaluri meeskonnas. Nende kahe vahele jääb veel 22 mängijat, kes hooajal rohkem või vähem panustasid: Kasper Elissaar, Janno Johanson, Karl Johan Kastein, Kristjan Kirs, Tanel Klee, Sander Laur, Andreas Peetre, Marko Pruunlepp, Ken Pähn, Imre Riik ja noortest lisandusid: Kert Kütt, Hargo Liiving, Indrek Nõulik, Holger Sepma, Rando Suuster,Jaanus Sõmer, Sven Aigar Tammeveski, Kristjan Ugam ja Andris Valk.2020. hooajal mängib FC Hiiumaa esindusmeeskond samuti kolmandas liigas. Suure tänu tahame öelda kõikidele meie toetajatele, et te usute meisse ning kõikidele meie lapsevanematele, kes te käite mänge vaatamas ja kaasa elamas!

Kristi Linkov

MTÜ Hiiumaa Jalgpall