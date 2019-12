EVEL: Vaata enne külmade saabumist vee­torustik üle

Selleks, et lähenevate pühade ajal ei saaks peomeeleolu rikutud, siis on viimane aeg üle vaadata veetorustik ja tagada selle külmakindlus, soovitab Eesti vee-ettevõtete liit (EVEL) saadetud pressiteates.

EVEL soovitab majapidamiste veevärgid üle kontrollida ja kordab tuntud tõdesid, kuidas külma­kahjusid ennetada:

Hoones, mida igapäeva­selt ei köeta ja vett ei kasutata, tuleb vee liikumine hoonesse peatada (sulgeda maakraan või pump kaevus) ning tühjendada torustik, veeboiler, WC-poti loputuskast, kraani­kausi äravool ja muud veesõlmed.

Kasutuses olevates hoonetes vaata üle kogu veevärk ja veendu, et külm ei pääseks ligi. Soojusta torustik, mis võib enim olla mõjutatud välis­temperatuurist. Arvesta ka niiskusega, sest niiskus vähendab soojapidavust.

Veearvesti töökindluse tagamiseks kaitse see külma eest. Veearvestit ümbritsev temperatuur ei tohi langeda alla kahe soojakraadi.

Viimaseks lühiajaliseks abinõuks, kui torustikus olev vesi hakkab külmuma, on veekraani nirisema jätmine. Vee liikumine torustikus takistab selle külmumist.

Kui siiski juhtub, et veetorustik külmub ära, siis esmalt tee kindlaks koht, kust külm on torustikule ligi pääsenud ja ohutute vahenditega alusta aeglaselt soojendamist (sobiv vahend on nt sooja­puhur).

Kui torustiku külmumine on ulatuslikum, siis pöördu abi saamiseks piirkonna vee-ettevõttesse või torutöid teostavate ettevõtete poole.

Irina Vahtra

EVEL

