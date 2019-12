Emmaste tiim pääses Maakilva A-finaali

HELDUR VÕSA kogust

Laupäeval peeti seitsmes paigas üle Eesti 21. Maakilva teine eelvoor. Meil taas Hellamaa perekeskuses.Enamiku võistkondade punkti­skoorid olid seekord väiksemad avavooru omadest, siiski kogusid kolm võistkonda üle 70 punkti 100st võimalikust.Ühtlasi eraldati teise vooru kokkuvõttes terad sõkaldest – selgusid kohe kümme superfinaali ja kümme A-finaali pääsenud võistkonda. Esikümnesse pääsemiseks tuli koguda 130 punkti. Parimana sai sellega hakkama Otepää valla tiim, mis kogus 144 punkti. Meie Väinamere regioonist said superfinaali kohe saarlaste Torgu 137 punktiga ja Haapsalu 132 punktiga.Hiiumaal osales teises eelvoorus seekord neli võistkonda. Pingelises heitluses võttis võidu Kõrgessaare tiim koosseisus Artur Valk, Tarvo Malk, Ivar Sinijärv ja Alo Altement.Vaid ühe punktiga kaotas Emmaste koosseisus Madli Valk, Merle Kääri, Ellen Takkin ja Toomas Põllu. Tänu avavooru tublile tulemusele tagasid nad endale viimasena koha Maakilva A-finaalis, mis toimub veebruaris Paides. Seal kaheksa edukama hulka tulles on neil võimalik pääseda superfinaali.Kolmanda koha saavutas Hellamaa küla tiim koos­seisus Reet Nigols, Jüri Kerves ja Ivo Jääger 38 punktiga.Tubli oli noorte võistkond Dream Team koosseisus Reven Köster, Jonathan Simson, Teele Kanarbik, Jannela Kokla ja Gerit Kala, kes kogusid 35 punkti.Seekordne küsimustekomplekt oli avavooru omast tunduvalt raskem. Samas esitati mitu n-ö noorte­küsimust. Vanematele mängijatele valmistasid need peavalu, kuid meie noortetiimile olid need “nuusata” ja ka sporditeemade peale olid nad “mihklid”.Maakilb jätkub juba uuel aastal 18. jaanuaril kahes kohas B-finaaliga. Hiidlased saavad taas mängida Märja­maal koos teiste Põhja- ja Lääne-Eesti võistkondadega. Sealt on kümnel edukamal lunastada koht A-finaali.Enne seda tulevad veel kaks Kärdla mälumängu, esimene 13. detsembril ja teine 10. jaanuaril.Mälumäng Hiiumaal elab!

Tiit Kerves

mälumänguentusiast

Sildid: Maakilva