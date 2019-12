Eda Tärk: Saan teha midagi hiidlaste tervise heaks

Veerand sajandit on Eda Tärk teinud vabatahtliku tööd orienteerumisspordi, aga ka hiidlaste tervise edendamise heaks. Rõõmuga.“See on mulle nii suur au ja tunnustus ja mul on väga-väga hea meel selle üle,” ütles Eda Tärk Hiiumaa aasta vabatahtliku aunimetuse saamise järel.Tollast orienteerumis­sektsiooni juhtima valiti Eda 1996. aastal, Hiiumaa orienteerujate klubi liige on ta1993. aastast. Küsimusele, miks ta nii palju aastaid teeb tööd, mille eest palka ei maksta, on tal selge vastus – see pakub rõõmu ja rahuldust ja sport on teda alati huvitanud.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.